İzmir'de derbi öncesi büyük buluşma

SÜPER Lig'de cuma günü oynanacak Altay- Göztepe derbisi öncesi kentteki kulüp başkanları bir araya geldi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) tarafından organize edilen Geleneksel Medya Buluşması'nda bir araya gelen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, derbinin dostluk havası içerisinde geçmesi dileğinde bulundu.

İzmir'in 18 yıl sonra Süper Lig'de bir derbiye çıkacağını hatırlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Beş yıl önce lige çıktığımızda sadece Göztepe'nin İzmir'i temsil etmesinin yetersiz olduğunu söylemiştim. Şimdi iki takım oldu, bu İzmir için çok iyi. İki İzmir takımı çok büyük başarı diye bakmamak lazım. Daha iyisinin olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da toplantıda yerlerini aldı.