İZMİR'DE 'DEMOKRASİ İÇİN BİR NEFES' MİTİNGİ
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İZMİR'DE 'DEMOKRASİ İÇİN BİR NEFES' MİTİNGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 'Demokrasi için bir nefes' mitingi düzenlendi.

İZMİR'de, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 'Demokrasi için bir nefes' mitingi düzenlendi.

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile HDP yöneticileri, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP İzmir İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde döviz ve pankartlarla alana gelenler, sık sık hükümet aleyhine slogan attı. Mitingde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar konuşma yaparken, geçtiğimiz günlerde HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz da hem konuşmacılar hem de vatandaşlar tarafından anıldı. Konuşmaların ardından düzenlenen konser sonrasında miting sona erdi. Vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.

İZMİR'DE 'DEMOKRASİ İÇİN BİR NEFES' MİTİNGİ
İZMİR'DE 'DEMOKRASİ İÇİN BİR NEFES' MİTİNGİ
İZMİR'DE 'DEMOKRASİ İÇİN BİR NEFES' MİTİNGİ
İZMİR'DE 'DEMOKRASİ İÇİN BİR NEFES' MİTİNGİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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