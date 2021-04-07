İzmir Çevre Mühendislerinden Büyükşehir'e ziyaret
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İzmir Çevre Mühendislerinden Büyükşehir'e ziyaret

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İzmir Çevre Mühendislerinden Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ve yönetim kurulu üyesi Selma Akdoğan'ı ağırladı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay ve Yönetim Kurulu Üyesi Selma Akdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı ziyaret ederek, yürütülen projeler ve ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli çevre mühendisleri de yer aldı. Ziyarette Oda Başkanı Helil İnay Kınay ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, projeleri, mesleki uzmanlık alanlarıyla ilgili konular, ortak çalışma alanları ile ilgili genel değerlendirmeler yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken,TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay ve Yönetim Kurulu Üyesi Selma Akdoğan'a Manisa'ya özgü hediyeler takdim etti.

Kaynak: Bültenler

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