İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Personel Alıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Personel Alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Personel Alıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadro sınavları başvuruları başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadro sınavları başvuruları başladı. Sanatçı ve uzman personelin alınacağı sınavlara son başvuru tarihi 20 Haziran 2021 olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir sanat şehrine dönüştürme vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları'nda istihdam etmek üzere sanatçı ve uzman personel sınavı açtı. Başvurular 20 Haziran 2021'e kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin online sistemi üzerinden yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 16 kadrolu oyuncu, 20 stajyer oyuncu, bir sahne tasarımcısı, bir giysi tasarımcısı, bir ışık tasarımcısı, bir baş ışık uzmanı, bir baş realizatör, bir teknik müdür, 2 sahne amiri, 4 sahne ışıkçısı, bir sahne uzmanı, 2 kondüvit-efektör, 6 sahne makinisti, 4 aksesuarcı, 2 kadın kostümcü, 2 erkek kostümcü, bir kuaför-perukacı, bir makyajcı, bir dramaturg, iki basın yayın ve halkla ilişkiler uzmanı, iki fotoğraf-video ve sinevizyon uzmanı, bir grafiker ve kitaplık-arşiv görevlisi alacak. Sınav tarihleri, pandemi koşullarına ve aday sayısına göre, son başvuru tarihinden sonra ilan edilecek. Haziran ayının ortasında ise branşlara göre sınav tarihleri ve yerleri açıklanacak. Detaylı bilgi için: kultursanat. izmir. bel. tr

Kaynak: Habermetre

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