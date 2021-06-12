İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Ardahan İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Ardahan İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Parti binasına gelişinde CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan tarafından karşılanan Soyer, burada partililerle buluştu.

Soyer, burada yaptığı konuşmada Ardahanlılarca çok sıcak karşılandığını, bunun memnuniyetini yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Başta Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan olmak üzere tüm Ardahanlılar bizi çok sıcak karşıladı. Çok mutlu olduk. Ardahan'da da gördük ki birbirimize el vererek bazı şeyler yapacağız. Bir şeyler yapmakta bir birimize destek olmaktan geçer. Bugün bu duyguyu sadece Ardahan ve İzmir için değil, Türkiye'nin her yerine vermeye gayret ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var."

Soyer, beraberindeki Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile kent merkezinde esnaf ziyaret edip sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh