İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yine ekiplerce Seferihisar ilçesi açıklarında da 3 farklı olayda lastik bot ve can salları içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ve Seferihisar ilçelerinde kurtarılan toplam 115 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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