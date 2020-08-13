İzmarite niyet, vatosa kısmet İzmarite niyet, vatosa kısmet Amatör balıkçı oltayla vatos cinsi köpek balığı tuttu Çanakkale Boğazı'nda, balık tutan bir kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı.

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Amatör balıkçı oltayla vatos cinsi köpek balığı tuttu

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda, balık tutan bir kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı.

Olay bugün 16.00 sıralarında Çanakkale Deniz Müzesi'nin yanında bulunan bir çay bahçesi önünde meydana geldi. Denize sıfır olan çay bahçesi önüne gelen bir amatör balıkçı oltasını çıkararak balık tutmaya başladı. Bir süredir burada bekleyen kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı. İlk önce tedirgin olan vatandaş, şaşkınlığını attıktan sonra köpek balığını oltadan kurtararak tekrar Çanakkale Boğazı'na bıraktı.

Genellikle; izmarit, istavrit gibi balık cinslerinin çıktığı bölgede olta ile tutulan köpek balığını gören vatandaş ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA