İYTE'de kayıtlar başladı

22.08.2019 13:56

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) 2019-2020 akademik yılı kayıtları, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'ın yaptığı kayıt ile başladı.

Öğrenciler, eğitim görecekleri okulda kayıt yaptırmak için ilk günden İYTE kampüsüne geldiler. Öğrencileri Prof. Dr. Baran, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Tanoğlu, Prof. Dr. Serdar Kale, Prof. Dr. Alper Baba, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Demir ve Genel Sekreter Barış Alamdar karşıladı.

Prof. Dr. Baran, kayıtlar için hazırlanan salonda, Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanan Derin Deniz Öztatpik'in kaydını yaptı. Kayıt masalarında gerekli işlemleri yürüten öğrencilerin son derece heyecanlı olduğu gözlendi. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenciler, üniversiteyi ve kampüsü tanıtmak için kurulan stantlardan İYTE hakkında bilgi aldı.

Kayıtların yarın sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA