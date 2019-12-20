İYİ Parti'li Yılmaz: "İşsizlik fonundan faydalanmanın şartları kolaylaştırılsın"

20.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:04

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, işsizlik fonundan yararlanmanın koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işsiz kalan vatandaşların, işsizlik fonundan daha kolay bir şekilde faydalanmasını sağlamak için kanun teklifi verdiğini belirtti.

Türkiye'de işsizlik fonundan yararlanmanın şartlarının diğer ülkelere göre çok daha zor olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ekonomik krizden dolayı birçok işletmenin kapanması, küçülme yoluna gitmesi gibi durumlar dikkate alındığında, çalışanların 600 günlük prim ve son 120 günlük kesintisiz çalışma gibi şartları yerine getirmesi imkansız hale geliyor. Bu haliyle ülkemiz, işsizlik ödeneğine erişimde en katı ülkelerden biri haline gelmiştir." dedi.

İşsizlik sigortası ödeneğinin kısa ve ödenek miktarının düşük olması gibi nedenlerin de fondan faydalanmayı zorlaştırdığını öne süren Yılmaz, şöyle konuştu:

"İşsizlik ödeneği miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40'ıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemez. İşçiye aldığı ücretin yüzde 40'ının verilmesi işsizlik ödeneğini anlamsız hale getirmektedir. Bu nedenle TBMM Başkanlığına sunduğumuz teklifimizde yüzde 40 olan ödenek miktarının yüzde 60'a çıkarılmasını öneriyoruz."

Yılmaz, enflasyonun düştüğünü ancak bu düşüşün vatandaşın cebine yansıması için ekonominin yüzde 5 seviyesinde ve 5 yıl büyümesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA