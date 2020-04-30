İYİ Parti'li Ergun: "Muğla'nın doğasını korumak hepimiz için milli ve insani bir görev olmalıdır"
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İYİ Parti'li Ergun: "Muğla'nın doğasını korumak hepimiz için milli ve insani bir görev olmalıdır"

İYİ Parti'li Ergun:
30.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:48

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Bodrum, Ören, Milas, Datça, Dalyan, Gökova, Sarıgerme, Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Bozburun, Selimiye, İçmeler ve benzeri nadide beldeleriyle adeta 'behişticihan' olan Muğla'nın doğasını korumak hepimiz için milli ve insani bir görev olmalıdır.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Bodrum, Ören, Milas, Datça, Dalyan, Gökova, Sarıgerme, Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Bozburun, Selimiye, İçmeler ve benzeri nadide beldeleriyle adeta 'behişticihan' olan Muğla'nın doğasını korumak hepimiz için milli ve insani bir görev olmalıdır." dedi.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bu kadarı olmaz, bu kadarına cüret edemezler" dedikleri ne varsa olmaya ve yapılmaya başlandığını öne sürdü.

Metin Ergun, "Bütün dünya gibi, milletimiz de korona salgınına odaklanmışken 'Bu hastalıktan nasıl korunuruz, evimize nasıl ekmek götürürüz, iflastan nasıl kurtuluruz, işimizi nasıl kaybetmeyiz?' endişesi içerisindeyken bugünlerde Muğlalılar kendi canlarını korumalarının yanında dünya için büyük bir nimet olan doğalarını korumanın derdi, endişesi ya da koruyamamanın ızdırabı ve üzüntüsü içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Menderes Ovası'nı tahrip eden "jeotermal talanın" Fethiye'nin de birinci derece doğal sit alanlarına ve gözde turizm beldelerine sıçradığını savunan Ergun, "Bodrum, Ören, Milas, Datça, Dalyan, Gökova, Sarıgerme, Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Bozburun, Selimiye, İçmeler ve benzeri nadide beldeleriyle adeta 'behişticihan' olan Muğla'nın doğasını korumak hepimiz için milli ve insani bir görev olmalıdır." diye konuştu.

Ergun, geçtiğimiz günlerde, Fethiye'nin Kayaköy ve Ölüdeniz bölgelerinde, her biri 10 bin metrekarelik alanlardan oluşan 6 tane jeotermal sondaj kuyusu açılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir yatırımcıya izin ve ruhsat verildiği, 30 Mart itibarıyla da ilgili yatırımcının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu proje tanıtım dosyasının onaylanarak ÇED sürecinin başlatıldığını söyledi.

Jeotermal santrallerin kurulacağı yerlere ilişkin fotoğrafları da gösteren Ergun, "Zikredilen bölgeler sıradan yerler ve araziler değildir, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Coğrafyamızın da gözbebeğidir. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun korunması gerekir. Zira paha biçilmez doğal güzelliklere sahip Fethiye'miz, yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti misafir etmektedir. Aynı zamanda bu bölge, çok zengin faunası ve florasıyla çok sayıda bitki ve canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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