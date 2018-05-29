Manisa'da İyi Partililerle Zabıta Ekipleri Arasında Tekme Tokat Kavga

İyi Parti Manisa 3'üncü Sıra Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz'ın, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın karşısında kiralayarak kurduğu seçim standında Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile İyi Partililer arasında tekmeli tokatlı kavga çıktı.

BELEDİYEYİ KANUNSUZ İŞ YAPMAKLA SUÇLADI

Yaşanan gerginliğe çevik kuvvet polisleri müdahale ederken, Eryılmaz standı, Yüksek Seçim Kurulu'nun 332. Karar numaralı maddesine göre açtıklarını Şehzadeler Belediyesi'nin kanunsuz iş yapmak istediğini dile getirdi.

ZABITA STANDI KALDIRMAK İSTEDİ

İyi Partililer ile Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri arasında akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı. İyi Parti Manisa 3'üncü Sıra Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz'ın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın karısındaki özel mülkiyete kirasını vererek kurduğu üstü kapalı stand, Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İmar Kanunu'na göre kaçak yapı olduğu gerekçesiyle kaldırılmak istendi.

KAVGA ANI KAMERAYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Standın kaldırılmasına engel olmak isteyen İyi Partililer ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı bir zabıta memurunun elinde bıçakla standın iplerini kesmek istemesi gerginliği daha artırdı. Zabıta memuru ile İyi Parti üyesi Aşkın Bulut arasında yaşanan tartışma partili üyelerin cep telefonu kameralarıyla an ve an kaydedildi.