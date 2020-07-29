İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medyaya ilişkin kanun ile getirilen müeyyidelerin hiçbirisinin kolay kolay bir platform sağlayıcısının uygulayabileceği şeyler olmadığını savunarak, "Bunu bizim kadar AK Parti de biliyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması
29.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:09

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medyaya ilişkin kanun ile getirilen müeyyidelerin hiçbirisinin kolay kolay bir platform sağlayıcısının uygulayabileceği şeyler olmadığını savunarak, "Bunu bizim kadar AK Parti de biliyor. Zaten istediği o, uygulayamasınlar ve gitsinler." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "kişisel özgürlükler ve ifade özgürlüğünün önüne engel koymakta hiçbir beis görmeyen AK Parti'nin, insanların nefes almak için son kale olarak baktığı sosyal medyayı kapattığını" öne sürdü.

Türkiye'nin Çin, Kuzey Kore ve İran'dan sonra bunu uygulayan dördüncü ülke olduğunu savunan Türkkan, "Bu, Türkiye'nin karanlıklara koşuşunun miladıdır. Bunu milletimiz not etsin. Bundan sonra hiçbir şey Türkiye'de eskisi gibi olmayacak." diye konuştu.

Getirilen müeyyidelerin hiçbirinin kolay kolay bir platform sağlayıcısının uygulayabileceği şeyler olmadığını ifade eden Türkkan, "Bunu bizim kadar AK Parti de biliyor. Zaten istediği o, uygulayamasınlar ve gitsinler. Türkiye, biraz daha karanlığa, biraz daha belirsizliğe hızla koşsun. Diledikleri buydu. Bugün sabah bunu maalesef gerçekleştirdiler." dedi.

"Bu, korkunun tezahürü"

AK Parti milletvekillerinin, bu düzenlemenin sosyal medyanın ahlaksız paylaşımlardan korunması için olduğunu söylediklerini aktaran Türkkan, bununla ilgili bir yasanın zaten var olduğunu söyledi.

Türkkan, dünyada yasaklarla başarılı olmuş hiçbir yönetim olmadığını vurgulayarak, "Göreceksiniz, bu yasa iktidarın ömrünü çok daha fazla kısaltacak. Bu zaten korkunun tezahürü ile ilgili yapılan bir düzenleme. Korkmayan insanlar bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin buna ilişkin Almanya örneğini gösterdiğine işaret eden Türkkan, Almanya'da bu kanun çıkmadan önce tam iki sene toplumda tartışıldığını, katkı alındığını anlattı.

Almanya'da sulh ceza mahkemelerinin olmadığını belirten Türkkan, 2020 yılı Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Almanya'nın altıncı sırada bulunduğunu, insanların adalete olduğunu belirtti.

Temel hak ve özgürlüklerde Almanya'nın beşinci, Türkiye'nin 123'üncü sırada olduğunu dile getiren Türkkan, "Siz nasıl Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayabiliyorsunuz?" diye sordu.

Türkiye'nin "istibdat dönemini" hak etmediğini söyleyen Türkkan, "İstibdat dönemini, cumhuriyetten önce yaşadık. Cumhuriyetle beraber bazı kazanımlarımız oldu. Bu kazanımlarımızı yüz yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bir gecede bunların hepsini yerle yeksan eden bir kanunla beraber Türkiye'yi bu hale getirdiler." yorumunu yaptı.

"Bu bayramda da milletin yüzü gülmedi"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Kurban Bayramı haftasında olunmasına rağmen piyasada yaprak kıpırdamadığını savunarak, işçisine maaşını ödemek isteyen işverenlerin, bankaların "Bayram öncesi kredi kullandıramıyoruz." cevabıyla karşılaştıklarını aktardı.

İnsanların umudunun da kalmadığını iddia eden Türkkan, "Esnafa umut verdiniz ama o verilen umutlar boşa çıktığında esnaf yaşadıklarının daha kötüsünü yaşamaya başladı." diye konuştu.

Bayramdan sonrası için de esnafın umudu olmadığını öne süren Türkkan, 2 yılda 2 milyon kişinin işini kaybettiğini belirtti.

Lütfü Türkkan, "Türkiye, 2023'ü görmeden bir seçime gidecek. Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda daha huzurlu, ondan sonraki Kurban Bayramı'nda da daha bereketli bir bayram yaşayacak Türkiye. Bereketini kaçıran AK Parti iktidarı tarihe karışmış olacak." iddiasında bulundu.

Türkkan, milletin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: AA

Manşet

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