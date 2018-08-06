İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Partideki İstifalara İlişkin, "Bor,...

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partideki istifalara ilişkin, "Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" dedi. 06.08.2018 12: 46: 42 TSI

NNNN - ANKARA