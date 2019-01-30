İvek Mütevelli Heyeti Üyesi Aydıner Toprağa Verildi

Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Mütevelli Heyeti Üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, ebedi yolcuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in ağabeyi Mustafa Aydıner için Fatih Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Aydıner, taziyeleri kabul etti.

Ardından cenaze namazı kılınan Aydıner'in naaşı, dualar eşliğinde Eyüpsultan Mezarlığı'nda götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine; TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydıner kimdir?

1936'da Rize'de doğan Aydıner, ailesinden gelen bitkisel ilaç bilgilerini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki öğrencilik yıllarında Prof. Sarım Çelebioğlu, Prof. Mehpare Heilborn ve Prof. Dr. Turan Baytop gibi akademisyenlerin desteğiyle bilimsel bir kalıba oturtarak, 1964'te mezun olduktan sonra aktif eczacılık alanında faaliyet göstermeye başladı ve bitkisel ilaç bilgilerini eczanesinin laboratuvar ortamında steril bir şekilde hazırladı.

İVEK'in kurucu mimarı olan Aydıner, tüm bilgi ve tecrübelerini "Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi" adındaki kitabında topladı.

Kaynak: AA