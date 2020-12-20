İtfaiyeden köprü üzerinde tatbikat
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İtfaiyeden köprü üzerinde tatbikat

20.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:17
İtfaiyeden köprü üzerinde tatbikat

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İtfaiye Grup Amirliği tarafından tarihi köprü üzerinde tatbikat gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İtfaiye Grup Amirliği tarafından tarihi köprü üzerinde tatbikat gerçekleştirildi.

Çarşamba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Çarşamba Tarihi Köprü üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Yeşilırmak Nehri'nden yaralı bir şahsı kurtarma tatbikatı gerçekleştiren itfaiye ekiplerinin sorunsuz tatbikatı sonrası gerekli ekipmanların kontrolü sağlandı. - SAMSUN

İtfaiyeden köprü üzerinde tatbikat
İtfaiyeden köprü üzerinde tatbikat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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