İtalya, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
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İtalya, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

İtalya, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonası açılış mücadelesinde Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Avrupa Şampiyonası açılış mücadelesinde Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. 26 kişilik kadrodan çıkarılan Pellegrini idmana katılmadı. Marco Veratti ise takımdan ayrı çalıştı.

Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma ile başlayan idman top kapma ile devam etti. İtalya Milli Futbol Takımı, idmanın basına açık kısmını topla yapılan koşu çalışmaları ile tamamladı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Türkiye maçının taktiği üzerinde duruldu.

İtalya'da Marco Veratti takımdan ayrı çalışma gerçekleştirirken, kadrodan çıkarıldığı açıklanan Pellegrini idmanda yer almadı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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