İtalya'dan Belgrad-Priştine Diyaloğuna destek
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İtalya'dan Belgrad-Priştine Diyaloğuna destek

İtalya'dan Belgrad-Priştine Diyaloğuna destek
Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine Diyaloğuna Brüksel'in ABD'nin katkılarıyla sunduğu desteğin iki taraf için de tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine Diyaloğuna Brüksel'in ABD'nin katkılarıyla sunduğu desteğin iki taraf için de tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Di Maio, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da mevkidaşı Nikola Selakovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB ara buluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine Diyaloğuna Brüksel'in ABD'nin katkılarıyla sunduğu desteğin iki taraf için de tarihi bir fırsat olduğunu ifade ederek, İtalya'nın diyaloğun devam etmesine destek verdiğini söyledi.

Belgrad'ın ardından Kosova'nın başkenti Priştine'yi ziyaret edeceğine işaret eden Di Maio, Sırbistan'ın AB üyelik sürecini hızlandırması gerektiğini belirtti.

Di Maio, Sırbistan'ın AB üyelik sürecinde başarılı ilerleyebilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, "Sırbistan için zor bir yol. AB'nin Batı Balkanlar'da genişleme politikası stratejik önceliğimizdir. İtalya'nın desteğini her zaman hissedebilirsiniz." dedi.

Selakovic de Sırbistan'ın bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında kilit rol oynadığını ifade ederek, "Belgrad-Priştine Diyaloğunda makul ve mantıklı bir çözümün bulunmasından yanayız." diye konuştu.

İtalyan Bakan Di Maio, Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

Belgrad-Priştine Diyaloğu

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine diyalog süreci, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugün kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

Taraflar en son 15 Haziran'da Brüksel'de görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

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