İtalya'daki teleferik kazasından kurtulan çocuğu İsrail'e götüren dedesine yakalama emri

İtalya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasından kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki çocuğu, İsrail'e götüren dedesi Shmuel Peleg ve şoförü hakkında Pavia Cumhuriyet Savcılığınca uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesiyle mayısta yaşanan kazadan sağ kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki Eitan Biran'ın, eylülde dedesi tarafından İsrail'e götürülmesine ilişkin İtalya'daki yasal süreç devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberler e göre, konunun eylülde basına yansımasının ardından soruşturma başlatan Pavia Cumhuriyet Savcılığı, dede Peleg ve ona yardımcı olan 50 yaşındaki şoförü hakkında önceden tasarlanmış şekilde yasa dışı insan kaçırma suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkardı. Pavia Ön Soruşturma Hakimi de bu talebi uygun buldu.

Dede Peleg'in avukatları, bu karara Milano Temyiz Mahkemesinde itiraz etti.

Bu arada, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının dede ile şoförünün İsrail'den iadesi için hazırlanan dosyası Adalet Bakanlığına gönderdiği basına yansıdı.

Mottarone'deki teleferik kazası

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabasıyla yaklaşık 1500 metre yükseklikteki Mottarone kasabasını bağlayan teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde kabinde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti.

Kazada anne, baba, kardeşi ile babaanne ve dedesini kaybeden Eitan, olayın ardından İtalyan makamları tarafından İtalya'da yaşayan halası Aya Biran'a emanet edilmişti.

Eitan, eylülde İsrail'de yaşayan anne tarafından dedesi Peleg tarafından İsviçre üzerinden özel uçakla İsrail'e getirilmişti. Bunun üzerine İtalya'da dede Peleg hakkında "insan kaçırma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İsrail'deki aile mahkemesi hala Aya Biran'ın açtığı davada, 25 Ekim'de aldığı kararla, kazadan sonra dedesi Smhuel Peleg tarafından İsrail'e getirilen 6 yaşındaki çocuğun İtalya'ya gönderilmesine karar vermişti.

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