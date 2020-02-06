İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Milano ile Bologna kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.
İtalya'da Milano ile Bologna kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 demiryolu çalışanı hayatını kaybetti.
Devlet Demiryolları Freccia Rossa'ya ait trenin yaklaşık 300 kilometre hızla seyrederken, Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında raydan çıktığı belirtildi. Kazada ayrıca 27 kişinin yaralandığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle