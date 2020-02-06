İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti
Haberler » Dünya » İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti - Haberler

İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Milano ile Bologna kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.

06.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:55
İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti

'da ile kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 demiryolu çalışanı hayatını kaybetti.


Devlet Demiryolları Freccia Rossa'ya ait trenin yaklaşık 300 kilometre hızla seyrederken, Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında raydan çıktığı belirtildi. Kazada ayrıca 27 kişinin yaralandığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler