İsveç'te son 24 saatte 649 koronavirüs vakası
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi.
21.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:23
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 871'e çıktı.
İsveç'te son bir günde 40 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 871'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 649 artarak, 32 bin 172'ye yükseldi.
Kaynak: DHA