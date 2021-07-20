İsveç'te Kovid-19 salgını gölgesinde bayram namazı kılındı
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İsveç'te Kovid-19 salgını gölgesinde bayram namazı kılındı

İsveç'te Kovid-19 salgını gölgesinde bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak eda etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak eda etti.

Göçmenlerin çoğunlukla bulunduğu başkent Stockholm'un Fittja Mahallesi'nde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, futbol sahasında saf tuttu.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Namaz sonrası gurbetçilerin defnedildiği mezarlığa giden çok sayıda kişi yakınları için dua etti.

Dışişleri Bakanı Linde'den bayram tebriği

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından mesaj yayımlayarak, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Linde, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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