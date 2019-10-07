İsveç'te 28 araba yakıldı

07.10.2019 13:31

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün akşam saatlerinden bu yana 28 araç yakıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güney semtlerinden yabancıların yoğun bulunduğu Fittja'da dün gece saat 22.00 sularında 3 araba yakıldı. Daha sonra saat 00.30 sıralarında da 6 araba daha yakılırken arabalar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Sabah saatlerinde ise Stockholm'ün kuzey semtlerinden Marsta'nın merkezindeki bir kuaför salonun girişinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Ayrıca Marsta'nın üç farklı yerinden araba yakılma alarmı polise geldi. Patlama ve arabaların yakılma olayı sonucunda kimse yaralanmazken park yerinde bulanan 19 araba ise tamamen kül oldu.

(Metin Altınışık/İHA)

Kaynak: İHA