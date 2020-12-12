İsveç Hava Kuvvetlerinden "Noel Ağacı" koreografisi
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İsveç Hava Kuvvetlerinden "Noel Ağacı" koreografisi

12.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:53

İsveç Hava Kuvvetleri, yılbaşının yaklaşması ile "Noel Ağacı" koreografi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

İsveç Hava Kuvvetleri, yılbaşının yaklaşması ile "Noel Ağacı" koreografi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

İsveç'in Göteborg şehrinde dün İsveç Hava Kuvvetleri, yılbaşının yaklaşması ile her sene Aralık ayında gerçekleştirdiği "Noel Ağacı" koreografisini yaparak uçuş gerçekleştirdi. Gösteriye, 14 adet Jas-39 Gripen tipi savaş uçağı katılırken, saatte yaklaşık 500 kilometre hızla uçtular. Hava Kuvvetleri, her yıl pratik yapmak ve varlığını göstermek için ülke genelinde Noel Ağacı düzeninde uçuşlar yapıyor.

Skaraborg Hava Filosu İletişim Müdürü John Lidman yaptığı açıklamada, savunma hareketinin yıllık uçuş gerçekleştirmesinin popüler olduğunu belirterek, "Noel yakında geliyor. Bu aktivite bir tatbikattır. 14 Jas-39 Gripen savaş uçağı ile gerçekleştiriliyor. Pilotlar havada 1 saat 20 dakika pozisyonlarını koruyacaklar. Havanın durumuna göre rota değişebilir" dedi.

14 Aralık'ta ise Arlanda Havaalanı'nda kalkacak olan savaş uçakları başkent Stockholm'de aynı gösteri uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. - STOCKHOLM

İsveç Hava Kuvvetlerinden 'Noel Ağacı' koreografisi
İsveç Hava Kuvvetlerinden 'Noel Ağacı' koreografisi
İsveç Hava Kuvvetlerinden 'Noel Ağacı' koreografisi
İsveç Hava Kuvvetlerinden 'Noel Ağacı' koreografisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN ALTINIŞIK

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