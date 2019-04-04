İşte Torbalı Belediye Başkanı hakkında suç duyurusuna sebep olan o görüntüler

CHP'li Torbalı Belediye başkanına İçişleri'nden suç duyurusu

İZMİR - İçişleri Bakanlığı, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, Uygur'un suç duyurusuna sebep olan görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Torbalı ilçesinde 31 Mart seçimlerinde yüzde 52,49 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Ramazan İsmail Uygur hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, "Belediye başkanlığı devir teslimi sırasında devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinde düzenlenen 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli incelemeler başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İşte o görüntüler

Öte yandan, Başkan Uygur hakkında suç duyurusuna neden olan görüntüler ortaya çıktı. Uygur'un, devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmasında vatandaşlara hitap ediyor. Uygur konuşmasında, "Bu millet 31 Mart günü, kendisine tanınan şansı çok güzel kullandı ve derslerini verdi. Bundan sonra 50 kanal televizyona çıkıp bu millete hakaret edemeyeceksin, ayağını denk al; adam ol. Seni oraya bu millet getirdi. Bu millette hakaret edemezsin, edemeyeceksin. Allah'ın izniyle onunda üstesinden geleceğiz" şeklinde ifadelerine yer veriyor.

Kaynak: İHA