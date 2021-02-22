İSTE Rektörü Depci: "İSTE, salgın sürecini fırsata çeviriyor"
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İSTE Rektörü Depci: "İSTE, salgın sürecini fırsata çeviriyor"

22.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:34
İSTE Rektörü Depci:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, salgın sürecini İSTE'nin gelişmesi, güncellenmesi, eğitim ve hizmetlerindeki kaliteyi arttırması için bir fırsata çevirdiklerini kaydetti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, salgın sürecini İSTE'nin gelişmesi, güncellenmesi, eğitim ve hizmetlerindeki kaliteyi arttırması için bir fırsata çevirdiklerini kaydetti.

Depci, yazılı açıklamasında, 5 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle göreve geldiğini hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının devam ettiğini söyleyen Depci, bu sürede büyük bir akademik kurul toplantısı yapıp bir araya gelemediklerini belirtti.

Ancak bu durumun İSTE ailesiyle çeşitli vesileler ile görüşmeyi yönetim süreçlerine katkı sunmalarını asla engellemediğini ifade eden Rektör Depci, şunları kaydetti:

"Bir yıla yakın bir süredir en kıymetlilerimiz olan öğrencilerimize uzağız. Biz bu durumu İSTE'nin gelişmesi, güncellenmesi, eğitim ve hizmetlerindeki kaliteyi arttırması için bir fırsata çevirdik ve bu yolda büyük adımlarla ilerlemeye kararlıyız. Bu süreç içerisinde elimizden geldiği kadarınca, katma değeri yüksek, kurumsallaşmaya odaklanmış, ortak akla ve istişareye dayanan, görev yetki ve sorumlulukları paylaştırıcı, İSTE'lik aidiyetini ve bilincini artırıcı, şeffaf, erişilebilir ve hesap verebilir bir yönetim kurup işletmeye çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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