İSTANBUL-İSTANBUL'UN MATEMATİK EVİ KAPILARINI BİLİME AÇTI

EYÜPSULTAN'DA hayata geçirilen ve öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunmayı hedefleyen Matematik Evi, matematikçiler ve profesörlerin katılımıyla kapılarını öğrencilere açtı.

Kemerbugaz'da bulunan Matematik Evi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklara hitap edecek. Atölye çalışmalarıyla eğlenceli etkinlikler ve günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç tarafları burada gözler önüne serilecek. Matematikçiler ve profesörlerin katılımıyla Matematik Evi'nin açılışını gerçekleştiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Matematiği sevimsiz olmaktan çıkarıp sevimli hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü endüstri 4.0'ı yani bilim ve yazılım çağını yaşıyoruz. Bunun alt malzemesi ise matematik. Matematiği çocuklara sevdirmezsek biz bu bilim çağını kaçırırız. Matematik Evi'ni açmaktaki birinci çıkış noktamız buydu" dedi.

"MÜZİKTEKİ MATEMATİĞİ ÖĞRENECEKLER"

Kapsamlı bir Matematik Evi açtıklarının altını çizen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Pandemi nedeniyle 8 ay geç açtık. Gelen talepleri gördükten sonra buranın yeteceğini zannetmiyorum. Bundan sonraki süreçte bir tane daha, hem de daha kapsamlısını Eyüpsultan bölgesinde metro istasyonuna yakın merkezde yapmamız gerekecek. Burada ise eksiklerimizi göreceğiz, hocaların görüşlerini alıyoruz. İlçedeki matematik öğretmenleriyle görüştük. Hedefimiz bilimin merkezi olan matematikten Mimar Sinan gibi isimlerin eserlerini ortaya koyarken nasıl yararlandığını, tıpta matematiğin nasıl kullanıldığını, musikide nasıl rol oynadığını burada göstermek. da Vinci'nin köprüsünün maketi burada var. Bunun aynısını yapıp çocuklarımız üzerinden geçecek. Müziğin neresinde matematik olduğunu görecekler. Dizilimlerde kubbe yapımında nasıl bir matematik olduğunu anlayacaklar" diye konuştu.

"MATEMATİĞİ OYUNLARLA ÖĞRETME TEKNİĞİ"

Öğrencilerin eğitim alacakları alana sırayla alınacağı bilgisini veren Başkan Deniz Köken, 'Bir ders 45 dakika sürecek. Bir grup dışarıdaki argümanları kullanırken diğer grup içeride olacak. Aynı anda 25-30 öğrenci içeriye alınacak. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler yararlanabilecek. Aslında bu matematiği oyunlarla öğretme tekniği. Ben de uygulamayı görünce olayın ne kadar farklı olduğunu burada anladım. Matematiği sevimli hale getirmemiz gerekiyordu. Burada da bunun tuttuğu gözüküyor' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİNDEN TAM NOT ALDI

Matematik Evi'ni ziyaret eden 11 yaşındaki Irmak Ferzin Kekeve, "Burası çok güzel ve eğitici bir yer. İyi ki böyle bir yer açılmış. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Matematiği, özellikle geometriyi çok seviyorum. Önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Aslında hayat bir matematik. Buranın açılması çok iyi oldu? dedi.

Mete Ceylan ise, 'Ben burayı çok sevdim ve bilmediğim şeyleri öğrendim. Bilgi öğrenmek isteyenler buraya gelebilir' diye konuştu.

Ailesinin anlatması üzerine Matematik Evi'ni merak ettiğini söyleyen 6 yaşındaki Ali Demir İpek de 'Matematiği seviyorum böyle bir alanı ilk defa gördüm. Annem ve babamdan böyle bir yer açıldığını duydum. Burayı çok beğendim ve böyle bir yer olacağını hiç düşünmemiştim' diye konuştu.

2 çocuk annesi Burçin Erışık ise çocuklarının matematiği çok sevdiğini anlatarak, 'Açıkçası çocuklar için böyle bir şeyin düşünülmüş olması çok kıymetli. Matematik eğitiminin iyi olmadığı ülkelerde ekonomik ve toplumsal gelişmenin de geride kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla çocukların matematiği sevmesi açısından güzel bir girişim' ifadelerini kullandı.

MATEMATİK EVİ HAKKINDA

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuk gruplarına atölye çalışmalarıyla eğlenceli etkinlikler ve matematiksel oyunlar sunarken, onların özgün, mantıklı, esnek ve alışılmamış biçimde bir matematikçi gibi düşünmeleri hedeflenecek, söyleşiler, yazar etkinlikleri, sempozyumlar, film gösterimleri, sergiler ve festivallerle birlikte her yaştan insanın yaşantılarıyla matematik ilişkisini kurması ve görmesi gerçekleştirilecek. Açık havada teorik ve uygulamalı eğitim ve etkinlikler ile sınıfa bağlı kalmadan ezberci kalıplardan uzak çalışmalar yapılacak.