İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler yeni binası hizmete açıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler yeni binası törenle hizmete açıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, törende yaptığı konuşmada, binanın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hizmete açılan binanın, Çapa kültürü içerisinde öncü hizmetlerin birlikte yürütülmesine imkan sağlayacağını ifade eden Ak, "Yeni binada tıp eğitimi görevimizi yapacağız. Sağlık hizmeti sunacağız ve bilimsel araştırmalarda bulunacağız. Bu bina, bilimsel yönü anlamında çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise hedeflerinin, deprem riski taşıyan güzide kurumun bu sıkıntıdan bir an önce kurtarılması ve kurumun modern binalara kavuşması olduğunu söyledi.

Bu nedenle Nörolojik Bilimler binasının açılışının önemli olduğunun altını çizen Tükek, şunları kaydetti:

"Bu açılış bir başlangıçtır. Bu bina çok büyük bir bina değil ama bizim açımızdan çok önemi vardır. Çapa'da yeniden yapılanmanın önünü açan, yeniden yapılanmayı sağlayan bir değişimin başlangıcı olarak karşımıza çıkan bir oluşumdur. Bu binanın ülkemize ve tıp fakültemize hayırlı olmasını diliyorum."

İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu da binan açılışından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yeni açılan Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler binasında 51 hasta ile 14 yoğum bakım yatağı, 6 poliklinik, 5 ameliyathane bulunduğunu belirten İşoğlu, hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler yeni binası hizmete açıldı.

Nörolojik Bilimler binası depreme dayanıklı 5 katlı ağır çelik konstrüksiyon yapıdan yapılırken, teknolojik cihazlarla donatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer