"Istanbul Photo Awards 2021" kazananları açıklandı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülüne, Bangladeşli Mohammed Shajahan'ın "Anne Sevgisi" eseri layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülüne, Bangladeşli Mohammed Shajahan'ın "Anne Sevgisi" eseri layık görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, işlerini özveriyle yapmaya devam eden foto muhabirleri ve basın mensuplarının ne kadar zorlu şartlar altında çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu zorlu dönemde de AA, Istanbul Photo Awards yarışmasıyla sektöre desteğini sürdürdü.

Yedinci yılında 12 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform olmakla kalitesini gösteren Istanbul Photo Awards'ın kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlendi.

2021 Yılın Fotoğrafı ödülünü, dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 15 bine yakın fotoğraf arasından seçilen, Bangladeşli fotoğrafçı Mohammed Shajahan'ın "Anne Sevgisi" eseri kazandı.

Tekil haber kategorisinde ise AFP Foto Muhabiri Yuri Cortez, El Saldavor'daki Quezaltepeque Hapishanesinde mahkumları objektifine yansıttığı eseriyle ikinciliğe hak kazandı.

Yunanistan'da yerleştirildikleri kamptan kaçan mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğü de AP Foto Muhabiri Petros Giannakouris elde etti.

Cortez ve Giannakouris'un fotoğrafları, dünya genelinde farklı gündemlerin olduğunu da gösterdi.

Bu sene de farklı ülkelerden yüzlerce kişinin başvurduğu yarışmanın 2021 jüri üyelerine dair bilgilere ve geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara "http://istanbulphotoawards.com" web sitesinden ulaşılabiliyor.

Jüride, Reuters Foto Muhabiri Goran Tomasevic, NOOR Ajansı üyesi Foto Muhabiri Yuri Kozyrev, Görsel Anlatıcı Marion Mertens, eski AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, Yazar ve Foto Muhabiri Deborah Copaken, Getty Images Spor Baş Foto Muhabiri Cameron Spencer, Foto Muhabiri Ahmet Sel, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer aldı.

Jüri üyeleri, salgın nedeniyle yarışma için AA Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından özel hazırlanan platform üzerinden kazananları belirledi.

"Yarışmayı her yıl daha ileri noktaya taşıyarak ana tanıklık yapan haber fotoğrafçılığını destekliyoruz"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, işlerini özveriyle yapmaya devam eden foto muhabirleri ve basın mensuplarının ne kadar zorlu şartlar altında çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Karagöz, "Bu zorlu dönemde, Anadolu Ajansı olarak biz de Istanbul Photo Awards yarışmamızla sektöre desteğimizi var gücümüzle sürdürüyoruz. Yarışmayı her yıl daha ileri bir noktaya taşıyarak ana tanıklık yapan haber fotoğrafçılığını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dünyanın farklı yerlerinden 15 bine yakın fotoğrafın yarıştığına işaret eden Karagöz, "Yarışmaya bu yıl 96 farklı uyruktan 1206 fotoğrafçı, toplam 14 bin 740 fotoğrafla katıldı. Bu, katılımcı ülke ve foto muhabiri sayısı açısından rekorumuz oldu." bilgisini paylaştı.

AA Genel Müdürü Karagöz, gönderilen fotoğrafların kalitesinin her yıl daha da arttığını ve jüri üyelerinin seçim yapmakta hayli zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışmamızın yedinci yılında 12 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform haline gelmesi, Istanbul Photo Awards'ın kalitesini gösterir nitelikte. Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jürimiz, kazananları, pandemi sebebiyle yarışma için özel hazırladığımız platform üzerinden belirledi. Tecrübeleriyle yarışmaya sağladıkları katkıdan dolayı hepsine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş