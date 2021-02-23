İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı(1)
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İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı(1)

23.02.2021 07:20 | Son Güncelleme: 23.02.2021 07:24
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı(1)

Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHAİstanbul merkezli 3 ilde "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

İstanbul merkezli 3 ilde "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 65 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartılan operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda  uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda drone ve narkotik köpeği de kullanıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 05.00'da Beykoz ve Eyüpsultan ilçeleri merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geniş çaplı  operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 65 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. 


İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı(1)
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı(1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

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