İstanbul "kısıtlamasız" ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi
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İstanbul "kısıtlamasız" ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi

06.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:16

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğleden sonra dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğleden sonra dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan geçirilen ilk cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik oluştu.

E5'in her iki yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, metrobüs duraklarında aşırı olmasa da yoğunluk gözlendi. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

Sabah saatlerinde diğer günlere göre sakin olduğu gözlenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, öğleden sonra gelen vatandaşlarla kalabalıklaştı. Ortaköy, Bebek, Arnavutköy ve Sarıyer sahilleri hem yürüyüş hem de balık tutmak için gelen vatandaşlarla hareketlenirken, öğleden sonra başlayan yağışın da etkisiyle kapalı mekanlar doldu.

Cumartesi saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapmak isteyen bazı vatandaşlar da semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi
İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi
İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi
İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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