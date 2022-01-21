İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle...
İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.
YALOVA (İHA) - İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı- Yalova ve Yalova- Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir. - İSTANBUL
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