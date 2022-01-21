İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle...

İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.

YALOVA (İHA) - İSTANBUL (İHA) İDO'nun 07.45'teki Yenikapı- Yalova ve Yalova- Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Deniz Otobüsleri, Yenikapı, Yalova, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title