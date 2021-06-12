İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

İstanbul'un Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırarak saat 16.00'ya kadar kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırarak saat 16.00'ya kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 16.00'ya kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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