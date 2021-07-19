İstanbul havalimanlarında bayram tatili hareketliliği sürüyor
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İstanbul havalimanlarında bayram tatili hareketliliği sürüyor

İstanbul havalimanlarında bayram tatili hareketliliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, arife gününde de İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, arife gününde de İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yoğun olduğu saatlerde hareketlilik artarken, yolcuların konforlu şekilde seyahat etmesi için tüm tedbirler alınıyor.

Havalimanı girişinden itibaren oluşan yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri yolcuları yönlendiriyor.

Havalimanında görevli hijyen timleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında yolcuları sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Yurt dışına çıkacak yolcuların pasaport kontrol noktalarında bekleme sürelerini en aza indirmek için çok sayıda pasaport noktası açık tutuluyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA da Kurban Bayramı tatili boyunca operasyonların sorunsuz işleyişi için ilave personel ve ekipman takviyesi sağlıyor.

Hava yolu şirketleri de bayram tatili için ek sefer koydu.

THY, bayram döneminde yoğun mesaiyle uçuşlarına devam ederken, dün 1364 uçuş yaptığını duyurdu ve bayramda 427 ek sefer düzenleneceği açıkladı.

Yolcular da alınan önlemler ve sefer sayılarının artırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ailesiyle memleketi Kahramanmaraş'a gittiğini belirten Yusuf Aslan, "Bilet bulmakta zorlanmadık. Bayram tatiline memleketimize gidiyoruz. Pandemi nedeniyle geçen bayramda gidememiştik. Bu ilk bayram tatilimiz olacak, heyecanlıyız." dedi.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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