İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan'ı müziğin dahisi Mozart'ın eserleriyle kutlayacak
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan'ı müziğin dahisi Mozart'ın eserleriyle kutlayacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan'ı müziğin dahisi Mozart'ın eserleriyle kutlayacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), tüm sanatseverler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser gerçekleştirecek.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), tüm sanatseverler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser gerçekleştirecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 23 Nisan saat 19.00'da canlı yayınla TRT 2 ekranlarında izlenebilecek.

Konserin temasının, sanat hayatı ile çocuklara ilham olabilecek, müziğin dahi çocuğu ve tüm zamanların en büyük bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinden oluştuğu açıklandı.

Konserde, Mozart'ın önemli eserlerinden "Türk Marşı" ve "Küçük Bir Gece Müziği" seslendirilecek. Programda ayrıca, Mozart'ın sevilen operalarından "Saraydan Kız Kaçırma", "Don Giovanni", "Sihirli Flüt" ve "Figaro'nun Düğünü'nden sahneler izlenebilecek.

Murat Cem Orhan, temsilin orkestra şefliğini üstlenirken aynı zamanda final parçasında da solist olarak yer alıyor, Caner Akın ise sahneye koyuyor. Kostüm düzenleme Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait.

İDOB solistleri; Gülbin K. Günay, Nazlı Deniz Süren, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker, Kevork Tavityan, Nejat Işık Belen, Murat Cem Orhan, Sevan Şencan ve piyanist Hüseyin Kaya sahnede olacak. Anıl Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül ve Burak Ayrancı ise temsilde yer alacak yaylı dörtlüsü.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, İDOB'un artık gelenekselleştirdiği "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik resim yarışması da sonuçlanacak.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmaya ilk kez çevrim içi katılım sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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