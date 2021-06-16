İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
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İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü

İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

A Milli Takım, EURO 2020'deki ikinci maçında bu akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler karşısına çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde Bakü sokaklarındaki coşku doruğa çıkarken, millilerin İstanbul'u aratmayacak bir ambiyansta maça çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Maçı izlemek için Bakü'ye gelen 5 bin Türk taraftar daha şimdiden kendilerini evlerinde gibi hissederken, Galler maçı öncesi Türk bayrağı rengindeki aksesuarlar mağazalarındaki yerini aldı, sokaklar şölen yerine döndü.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bu akşam Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlılar'da amaç karşılaşmadan puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma iddialarını sürdürmek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19:00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.

Maçın oynanacağı Bakü sokaklarındaki heyecan İstanbul'dakinden geri kalmazken, 2 bin kilometre ötede maç izlemeye gelen 5 bin Türk taraftar kendilerini evlerinde gibi hissetti. Milli maç öncesi Azerbaycan'da yaşanan heyecanı aktaran Habertürk yazarı Çetiner Çetin bugün kaleme aldığı "Bir millet tek tribün" başlıklı yazısında Bakü sokaklarındaki coşkuya dikkat çekti.

Neredeyse her restoran ve her kafede büyük ekranların kurulduğu Bakü'de bahislerin de açıldığını aktaran Çetin, "Türk bayrakları da apartmanların, işyerlerinin pencerelerine asıldı. Tıpkı daha önce Karabağ savaşı döneminde olduğu gibi. Azerbaycan'da sokakta karşılaştığınız her yurttaş, 'Köklerimiz aynı. Neredeyse aynı dili konuşuyoruz dolayısıyla birbirimizi anlıyoruz. Bu da en büyük avantajlardan biri. Biz maç sonrası sokaklarda şölen yapacağız. Bakü sokakları İstanbul sokakları aratmayacak. Türk Milli Takımı ile gurur duyuyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü - Haberler Spor
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