İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı

İş bulmak için 23 yıl önce gittikleri İstanbul'da uzun süre tekstil fabrikalarında çalışan Bilgin kardeşler, mesleki tecrübelerini artırdıktan sonra kendi atölyelerini açtı. Burada işlerini büyüten iki kardeş, kentteki gençlerin kendileriyle aynı kaderi yaşamaması için memleketlerine yatırım yapmaya karar verdi. Bunun üzerine 2 yıl önce Bitlis'e dönen iki kardeş, devletin sağladığı destekle Yolalan beldesindeki arazilerinin üzerine fabrika kurdu. Nüfusu 2 bin 867 olan beldede 300 genci istihdam eden kardeşler, bazı ünlü markalar için ürettikleri ürünleri, İspanya, Almanya, İngiltere ve Orta Doğu'daki 2 ülkeye ihraç ederek hem istihdama hem de ekonomiye katkı sundu.

"HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR 550 KİŞİYİ İSTİHDAM ETMEK"

Kardeşlerden Doğan Bilgin, yıllar önce işsizlik nedeniyle İstanbul'a göçtüklerini, uzun süre fabrikalarda çalıştıktan sonra kendi işlerini kurmak için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Birçok zorluğa katlanarak 2009'da atölye açtıklarını dile getiren Bilgin, "Çok zorlu yollardan geçtikten sonra beldemizde fabrika kurma hayalimizi gerçekleştirmek için hazırladığımız projemiz kabul edildi. Devlet büyükleri fabrika kurmamız için ellerinden geleni yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Kendi arazimiz üzerinde fabrikamızı kurarak işçi alımlarına başladık. Zorlansak da tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz için yılmadık. 2018 yılı kasım ayında üretime başladık." dedi.

Fabrikayı büyüterek yıl sonuna kadar 250 kişiyi daha işe almayı hedeflediklerini aktaran Bilgin, başka yatırımcıların da bölgeye gelmesini sağlayarak tüm gençlere iş imkanı yaratmak istediklerini vurguladı. Yatırım için diğer illerden de teklif aldıklarını ancak memleketlerine faydalı olmak için Bitlis'te fabrika kurmaya karar verdiklerini belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Bu kararı aldığımız için mutluyuz. Her işin başında olduğu gibi biz de zor günler yaşadık ama emeğimizin meyvelerini almaya başladık. İnsanların evine yakın bir yerde çalışmasının mutluluğu bize daha çok motive etti. İşletmeyi büyütme kararı aldık. Yıl sonuna kadar 550 personele ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Salgın döneminde sağlıklarına çok dikkat ediyoruz. Aile hekimlerinden, iş yeri hekimimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda hareket ediyoruz."

"BÖLGEYE YATIRIM YAPANLAR İÇİN GÜZEL DESTEKLER VAR"

Devletin bölgeye yatırım yapmak isteyenlere önemli desteklerde bulunduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Kendimizi beldemize adadık. Yıllar önce iş olmadığı için İstanbul'a gittik. Gençlerin de aynı durumu yaşamasını istemedik. Kurduğumuz fabrika sayesinde beldede ekonomik canlılık oldu. Diğer arkadaşlarımızın da buraya gelip, fabrika kurmalarını istiyoruz. İnsanlara ekmek kapısı açıp hayatlarını sürdürmelerine yardım etmeliyiz. Bölgeye yatırım yapanlar için devletin güzel destekleri var. Gelsinler istihdam alanı açsınlar. İnsanlar büyük şehirlere göç etmesin. Buraya geldiğimizde amaçlarımızdan biri de büyük ihracat firmalarıyla çalışmaktı. Şu an 5 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz daha çok personel çalıştırıp, ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur