İstanbul'daki kafe ve restoranlar için ilk adım! Vali Yerlikaya, sektör yetkilileriyle görüştü
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İstanbul'daki kafe ve restoranlar için ilk adım! Vali Yerlikaya, sektör yetkilileriyle görüştü

23.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:52

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda 1 Mart'tan itibaren uygulanması beklenen kademeli normalleşmeye geçiş süreci görüşüldü.

Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında kısıtlama getirilen kafe, restoran ve lokantaların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN KRİTİK ADIM

Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kafe ve restoranlar için ilk adımı attı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki kafe ve restoranlar için ilk adım! Vali Yerlikaya, sektör yetkilileriyle görüştü

TÜRES BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Bingöl, "Başkanımıza bizim derneğin yapmış olduğunu çalışmaları anlatarak sektör ile ilgili bilgi verdim. Desteklerle ilgili konuştuk. En kısa zamanda detayları belirleyerek restoranları açmak istiyoruz. Ayrıca görüşmelerimiz devam ediyor. Vali Bey, Bakanlıklarla görüşüp, bir ortak paydada buluşup en kısa sürede restoranların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'daki kafe ve restoranlar için ilk adım! Vali Yerlikaya, sektör yetkilileriyle görüştü

"MART AYINDA RESTORANLARIN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Restoranların açılışının şuanda değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bingöl, "Mart ayında restoranların açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Restoran ve lokantalarda uygulanacak tedbirlere de dikkat çeken Bingöl, "Biz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bir protokol imzaladık. Burada Güvenilir Restoran ve Lokanta belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip işletmeler daha ön daha öncelikli olabilir" açıklamasını yaptı.

'RESTORAN VE LOKANTALAR EN DOĞRU NASIL AÇILIR' KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ

Bingöl, "Sayın Başkanımız ile görüştükten sonra, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve ilgili Bakanlıklarla da 'restoran ve lokantalar en doğru nasıl açılır' konusunu görüşeceğiz. Beklentimiz restoran ve lokantaların mart ayında açılacağı yönünde" dedi.

İstanbul'daki kafe ve restoranlar için ilk adım! Vali Yerlikaya, sektör yetkilileriyle görüştü

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