"İstanbul'daki arkadaşlarımızın işlerine dönmesi için mücadele edeceğiz"

03.09.2019 14:54

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı bazı şirketlerdeki işten çıkarmalara ilişkin, "İstanbul'daki arkadaşlarımızın da işlerine dönmesi için birlikte mücadele edeceğiz. Siyasetin bu kadar ucuzladığı ve vaatlerin bu kadar unutulduğu bir dönem herhalde hiç yaşanmamıştır." dedi.

Arslan, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Korel Termal Otel'de düzenlenen toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra olağanüstü yaşadıkları bir durumun solduğunu anlattı.

Sendikalardan baskılarla işçilerin istifa ettirildiği ve işlerini kaybedenlerin olduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, dün İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinden önce söylenen bütün sözlerin sadece 'söz' olarak kaldığına şahit oldum. Uygulamalarda da bunun hiçbir karşılığının olmadığını İstanbul'da bir kez daha yaşadım. Hiçbir hukuki dayanağı ile haklı gerekçesi olmayan ve tamamen de keyfi bir uygulamayla bin 110 arkadaşımız işini, aşını ve ekmeğini kaybetti. Bu arkadaşlarımızın bazılarının hikayelerini dinledim. Bu hikayelerin bizim dönemimizde oluşturduğu etkileri uzun zaman atamıyoruz."

İşten atılan işçilerin hikayelerini paylaşan Arslan, şöyle konuştu:

"Bütün bu arkadaşlarımızın yanında olmak zorundayız. Hangi siyasal partiden olursanız olun, insanların ekmeğine, aşına ve geleceğine karşı bir müdahale yapıyorsanız, bizim orada yer almamız gerekiyor. Bugün, CHP, HDP 'değerli başkanım' diyorsa, biz de bu arkadaşlarımızla beraber olmalıyız. Biz, 19 üye arkadaşımız için Bolu'dan Ankara'ya tam 200 kilometre yürüdük. 6 bine yakın arkadaşımız bir günün içinde işlerinden atıldı. Yağmur, çamur, dolu ve sıcak demeden arkadaşlarımız için 200 kilometre yürüyerek 19 arkadaşımızın işe dönmesi için mücadele ettik. Çok şükür bu mücadelemizde hedefimize ulaştık. O arkadaşlarımız dün itibariyle sayın belediye başkanının açıkladığı taahhüt üzerine işlerine geri döndüler. Onların duaları, bizimle beraber yaptıkları bu onurlu mücadele sonunda elde edilen başarılar, hepimizin başarısıdır."

"İstanbul'daki arkadaşlarımızın da işlerine dönmesi için birlikte mücadele edeceğiz"

Arslan, konuşmasında şunları kaydetti:

"İnşallah, İstanbul'daki arkadaşlarımızın da işlerine dönmesi için birlikte mücadele edeceğiz. Siyasetin bu kadar ucuzladığı ve vaatlerin bu kadar unutulduğu bir dönem herhalde hiç yaşanmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'namus sözü' ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'her şey güzel olacak' ifadeleri, sadece söylenmiş ve geride kalmış sözler olarak bugün elimizde duruyor. Onun için HAK-İŞ olarak bugün mücadelemizi, çabamızı ve gayretimizi sürdürmemiz gerekiyor."

Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin de siyasetçilerin ilkeli ve tutarlı olması gerektiğini söyledi.

Seçimden önce başka, seçimden sonra başka olunursa, ilkeli ve tutarlı davranmış olunamayacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Mahmut bey işten çıkarılan işçilerden, sorunlarından bahsetti. Bu da siyasetçinin ilkeli ve tutarlı davranmamasından kaynaklanıyor. Dün başka bugün başka konuşursanız ne yapmış olursunuz? Belki nispi bir kifayet sağladığınızı zannedersiniz ama milletçe sahip olduğumuz değerleri aşındırırsınız. Dejenere olur bu değerler. Dahası, siyasetçinin sözüne inanmamaya ve güvenmemeye başlanır. Bu konudaki değerli mücadelenizi ben de takip ediyorum. İşten çıkarılan kardeşlerimize sahip çıkıyorsunuz. Allah razı olsun. Tabi herkesin sahip çıkması gerekir."

Kendisinin önceki yıllarda Anayasa Komisyonu'nda çalıştığını hatırlatan Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında özellikle çalışanlarla ilgili atılması gereken adımların olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA