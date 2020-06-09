İstanbul'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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İstanbul'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yaklaşık 3 yıldır aranırken İstanbul'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

İstanbul'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
09.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:44

Edirne'de yaklaşık 3 yıldır aranırken İstanbul'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından İstanbul'da bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 3 yıldır aranan, terör örgütünün sözde "mahrem bayan" yapılanması içerisinde "il ablası" düzeyinde faaliyet yürüten İ.Ç. gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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