İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 1 tona yakın sıvı asetik anhidrit ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 1 tona yakın sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 1 tona yakın sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram sıvı asetik anhidrit ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram sıvı asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye, uyuşturucu imalatında kullanılan asetik anhidrit getirildiği bilgisini aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt'ta bir depoyu yakın takibe alan polis, 14 Eylül'de söz konusu depoya baskın düzenledi. Operasyon yapılan depo içeresinde gerçekleştirilen aramalarda, eroin yapımında ham madde olarak kullanıldığı tespit edilen ve daralı ağırlığı 893 kilo 900 gram gelen "Asetik Anhidrit" maddesi ele geçirildi. Baskında Ü.K. ve M.A.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eroin yapımında kullanılan hammaddeye el konulurken, yakalanan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Ü.K. ve N.A.K. isimli her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Deniz otobüsünde uyuyan kadına taciz: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı

Deniz otobüsünde uyuyan kadına taciz: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı

 Bir garip olay! Operasyonda kaçtığı polisten, mahsur kalınca yardım istedi

Bir garip olay! Operasyonda kaçtığı polisten, mahsur kalınca yardım istedi

 Yüreklerin ağza geldiği an! 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı

Yüreklerin ağza geldiği an! 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Muslera Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 1 tona yakın sıvı asetik anhidrit ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:32:02. #1.17#