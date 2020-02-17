İstanbul'da süt ve süt ürünleri denetimi
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İstanbul'da süt ve süt ürünleri denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

17.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:16
İstanbul'da süt ve süt ürünleri denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.


İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca, bakanlık talimatıyla 'de gıda denetim seferberliği başlatıldığını anımsatarak, İstanbul'un tüm ilçelerinde kontroller gerçekleştirdiklerini anlattı.

Koca, şunları kaydetti:

"750 denetçimizle bu seferberliğe başladık. İlk önce süt ve süt ürünleri denetimini bugün gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat çeşitli ürün ve sektör bazlı devam edecek. Denetim yaptığımız yerlerden kontrol görevlilerimiz ham maddeden ürüne kadar tüm aşamaları hijyen kurallarına göre takip eder. Son üründen analiz için numune alarak gıda kontrol laboratuvarına gönderilir. Burada analizler yapılır ve analiz sonucuna göre işlem yapılır. Ürünler uygunsuz çıkarsa gerekli işlemler yapılır."

Denetim sonunda görevliler işletmelerden numune aldı.

Kaynak: AA
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