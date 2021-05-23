İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de uyuşturucu, uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 2,86 gram sentetik kannabinoid, tabanca, 2 şarjör ve 40 fişek ele geçirilirken 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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