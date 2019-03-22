İstanbul'da Pastaneden Kovulan Kadın: Bana Yapılan Irkçılıktı, Sorumlu Garsonlar İşten Atıldı

İstanbul'da bir pastaneden "kötü koktuğu" gerekçesiyle atılan Afrika kökenli Fransız Wendie Zahibo, kendisine yapılanın ırkçı bir davranış olduğunu, bu nedenle sessiz kalamayacağını açıkladı. Euronews Türkçe'ye yaşadıklarını anlatan Zahibo, pastanede yemek yemelerinin ardından garsonların çeşitli bahanelerle dışarı çıkmalarını istediklerini söyledi. Zahibo, bunun için pastane çalışanlarının kendilerine hiçbir mantıklı gerekçe gösteremediğini, en sonunda da bunu patronun talebi olarak açıkladıklarını kaydetti. Olaydan sonra işletmenin kendisine yazarak özür dilediğini ve garsonların işten atıldığını belirten Zahibo, "Pastanede bize yapılan ırkçı bir davranıştı. Garsonların tavrı, bize verdikleri cevaplar öyleydi. Bunu söylerken Türkiye'nin ırkçı bir ülke olduğunu veya tüm Türklerin ırkçı olduğunu ima etmiyorum. Ama yaşadığımız bu olay haksız ve aşağılayıcıydı." dedi.

"Bu olayı videoya çekip yayınlamasaydık kimsenin haberi olmazdı. Garsonlar da ceza almazdı." şeklinde konuşan Zahibo, bu tarz olaylarda sessiz kalınmaması ve itiraz edilmesi gerektiğini ifade etti. Zahibo, yaşadığı olaydan sonra Türkçe bilmediği için polise şikayette bulunmaya çalışmadığını da açıkladı. Video Instagram'da çok ses getirmişti

"Reines des Temps Modernes" adlı medya kuruluşunun sorumlusu Wendie Zahibo, olayı kameraya almış ve Instagram üzerinden paylaşarak yaşadıklarını anlatmıştı. Söz konusu videoda kadının garsona, "kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz?" sorusuna garson "evet" yanıtını veriyor. Daha sonra Zahibo, "Hangi kokudan bahsediyorsunuz?" sorusuna garson İngilizce "Bunu siz daha iyi bilirsiniz" diyor. Zahibo, videonun altına "Yemek yedikten sonra 'Afrikalı kokumuzun' rahatsız edici olduğu iddia edilerek bu şekilde kovulmamız çok rencide edici ve hiç adil değil. O anda ne hissettiğimi ifade edecek kelimeler bile yok. Kafamdan sadece şu cümle geçti: Siyahi olmak ve yetenekli olmak!" ifadelerine yer verdi.

'Utanç verici bir durum, sorumluların işine son verildi' Euronews Türkçe olayın yaşandığı "Osmalızadeler pastanesinin" yetkilileriyle konuştu. Restoran bölümünden sorumlu Ünal Özkan, olayın Sirkeci'deki pastane bölümünde yaşandığını ifade etti. Yaşanan olay karşısında "şok olduklarını" vurgulayan Ünal Özkan, talihsiz olay esnasında mekan sahibinin orada bulunmadığını ve durumdan haberdar olduğunda videoda görünen iki kişinin işine derhal son verdiğini ifade etti. Özkan, "Mekanımız ve ülkemiz adına utanç verici bir durum. Osmanlızadeler dünyanın dört bir yanından müşteri ağırlıyor ve daha önce böylesi üzücü bir hadise hiç yaşanmamıştı." dedi. Sosyal medyada 'ırkçılık' tepkisi Öte yandan, Wendie Zahibo'nun paylaştığı videonun altına genç kadına destek mesajları gelirken, restoran çalışanlarına tepki gösterildi. Ancak videonun altına yazılan destek kadar nefret mesajları da paylaşıldı. Zahibo'ya doğrudan mesaj olarak atılan bazı yorumlarda, "Yanlış anlamayın ama siz siyahiler zehirli bir gaz yayıyorsunuz." gibi ifadelerin kullanıldığı görüldü.