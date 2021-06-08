Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da çaldıkları araçlarla otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da çaldıkları araçlarla otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinden çalınan araçlarla otomobillerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, 4 Haziran'da Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda Seyit Ö., Mert D., Çetin D., Recep D. Veli E. ve yaşı küçük E.Ö. yakalandı.
Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin adreslerinde çalıntı 3 otomobil ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 9 otomobil çaldığı, çaldıkları otomobillerle 2 ayrı otomobilden hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin çaldıkları 9 otomobil çeşitli tarihlerde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış