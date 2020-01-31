: İstanbul'da minibüs alev alev yandı

31.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:31

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yanan minibüse müdahale etmeye çalışırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe ilçesi Paşaköy yolunda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde devan eden bir minibüs birden alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmek isterken alev alev yanan minibüs cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaş yangını çekerken bir taraftan olayı anlattı. Öte yandan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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