İSTANBUL'DA METROLARA ÜCRETSİZ İNTERNET GELİYOR
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İSTANBUL'DA METROLARA ÜCRETSİZ İNTERNET GELİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclis Üyesi ve Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, metrolarda internet erişimine açacak olan maddenin komisyondan geçtiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclis Üyesi ve Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, metrolarda internet erişimine açacak olan maddenin komisyondan geçtiğini açıkladı.

GENÇLER İNTERNETİNİZ BOL OLSUN

Balık, kürsü konuşmasında, İstanbul'umuzun kıymetli gençlerine bir müjdem olacak. Komisyonumuzun gündeminde olan bir dosya için AK Parti Grup Başkanımız M. Tevfik Göksu beyefendi ve grup yönetimimizle iki gündür görüşüyoruz. Görüşmelerimizin sonucunda, siz değerli gençler metrolarda sadece fotoğraf arşivlerinizi temizlemeyecek. Artık metroda sadece WhatsApp konuşmalarını temizlemeyecek. Artık metrolarda sadece çevrim dışı oyunlar oynamayacaksınız. Değerli gençler müjdemizi açıklıyoruz. Artık İstanbul metrolarını internet erişimine açıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Tabi malum Genç kardeşlerimde bilirler akıllı şehir, akıllı yöneticilerle olur. AK Parti döneminde, metrolar sevdiklerinize daha hızlı ulaşmanız için yapıldı. Metrolardaki internet erişimi, Londra'da 2017'deki metro seferlerinde yapılan bombalı saldırılar nedeniyle durdurulmuştu. Artık gençlerimiz sevdikleriyle bağlarını metrolarda koparmayacaklar. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen interneti her yerde kullanabilecek, metrolarda daha çok kullanacaklar. Gençler internetiniz bol olsun dedi.

Tarife Komisyonu, Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyonu ile Temel Haklar komisyonlarından geçen teklif, meclis oylamasının ardından oy birliğiyle geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA METROLARA ÜCRETSİZ İNTERNET GELİYOR
İSTANBUL'DA METROLARA ÜCRETSİZ İNTERNET GELİYOR
İSTANBUL'DA METROLARA ÜCRETSİZ İNTERNET GELİYOR
İSTANBUL'DA METROLARA ÜCRETSİZ İNTERNET GELİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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