İstanbul'da Konut Metrekaresi Yıllık Yüzde 13 Artışla 4 Bin 541 Lira Oldu

Hürriyet Emlak Haziran 2017 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye'nin en büyük ilk 5 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da satılık konut fiyatları son bir yıl içinde sürekli artış gösterdi. İstanbul'da satılık konut metrekare ortalama fiyatı 4 bin 541 lirayı bulurken, yıllık değişimde yüzde 13 artış İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın ortalama değerlerinden oluşan Türkiye ortalamasını ikiye katladı.



Hürriyet Emlak Haziran 2017 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye'nin en büyük ilk 5 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da satılık konut fiyatları son bir yıl içinde sürekli artış gösterdi. Gayrimenkule yapılan yatırım, bu illerde daha çok oldu. Büyük illerdeki yeni konut projeleri, kentsel projeler, düşük tutulan konut kredisi faizleri ve nüfus artışı, fiyatların yükselmesine neden olarak gösterildi. Gün geçtikçe dijitalleşen emlak ofisleri, Hürriyet Emlak'taki satılık gayrimenkul ilanları sayesinde 2-3 kat daha fazla satış gerçekleştirdi.



İstanbul'da konutun metrekare ortalama fiyatı 4 bin 541 lira



Hürriyet Emlak verilerine il bazında bakıldığında, İstanbul'da satılık konutların metrekare ortalama fiyatı Mayıs 2017'de 4 bin 444 lirayken, Haziran ayında hızlı bir yükseliş ile bu rakam 4 bin 541 lira oldu. Yıllık değişimde satılık konut fiyatları yüzde 13 artarken, kiralık konutlarda yüzde 5 düşüş yaşandı. Son bir yıl içinde satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 26 ile Gaziosmanpaşa olurken, bu sırayı yüzde 23 ile Silivri ve yüzde 22 ile Bakırköy izledi. Son bir ay içinde ise fiyatı en çok artan ilçeler Bayrampaşa (yüzde 5.7), Bağcılar (yüzde 3.7) ve Zeytinburnu (yüzde 2.5) oldu. Amortisman süresinde de Türkiye genelinin üzerinde bir performans sergileyen İstanbul'da bu süre 18 yıl olarak hesaplanırken, son bir ayda fiyatların en çok düştüğü ilçeler ise -yüzde 6.3 ile Sultanbeyli, -yüzde 6.3 ile Gaziosmanpaşa ve ve – yüzde 3 ile Avcılar oldu. Son bir yılda en çok değer kazanan ilçe olan Gaziosmanpaşa'nın bir ay içinde değer kaybetmesi dikkat çekti. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 4 yıl ile Adalar yer alırken, Esenyurt ve Sancaktepe ise 15 yıl ile bu sırayı takip etti.



Ankara'daki oranlar Türkiye ortalamasına yakın



Türkiye'de enflasyonu en yüksek üçüncü il olan Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık dönemde yüzde 8 oranında artarak 1667 liradan 1.800 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Yıllık değişimde yüzde 6 olan Türkiye ortalamasına yakın duran Ankara'daki kiralık konut fiyatları ise yüzde 1 artarak metrekarede 9 lira seviyesinde kaldı. Amortisman süresi 16 yıl olan Ankara'da son bir yılda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 15 ile Etimesgut oldu. Son bir ayda ise fiyatların en fazla arttığı ilçe yüzde 2.8 ile Polatlı oldu. Aylık olarak değerlendirildiğinde ikinci sırada yüzde 1.3 ile Pursaklar, üçüncü sırada ise yüzde 1.1 ile Altındağ yer aldı. Fiyatların düştüğü ilçeler arasında ilk sırada yüzde -1 ile Kazan yer alırken, en kısa amortisman süresine sahip ilçe 15 yıl ile Gölbaşı oldu.



İzmir'deki artış oranı İstanbul ile eşit



Hürriyet Emlak Haziran 2017 Emlak Endeksi verilerine göre, İzmir'de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 13 oranında artışla 2 bin 571 liraya ulaştı. Yıllık değişimde bu artış oranı, İstanbul'daki oranla birebir aynı oldu. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 4 oranında artarak metrekare bazında 12 liraya yükseldi. Amortisman süresinin 18 yıl olduğu İzmir'in popüler sahil ilçesi Aliağa, son bir yılda yüzde 38 oranla fiyatların en fazla arttığı ilçe oldu. İzmir'de konut fiyatları en çok sanayileşmenin olduğu Aliağa'da artarken, kent kalabalığından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği Foça, Güzelbahçe, Çeşme, Menemen, Urla gibi ilçelerde de büyük artış yaşandı. Son bir ayda ise fiyatların en fazla arttığı ilçe yüzde 3.2 ile Seferihisar oldu. İkinci sırada yüzde 2.8 ile Torbalı, üçüncü sırada ise yüzde 2 ile Menderes yer alırken, Çeşme ilçesi yüzde -2 ile fiyatların düştüğü ilçeler arasında ilk sıraya yerleşti. Fiyat artış oranıyla enflasyonu geçen İstanbul gibi İzmir de bileşik endeks, piyasa büyüklüğü ve finansal derinlik gibi ekonomik göstergelerden dolayı en rekabetçi illerden biri olarak dikkat çekti.



Bursa, fiyat artışında Türkiye'nin ilk sırasında



Haziran 2017'nin lideri olan Bursa'da satılık ve kiralık gayrimenkul ilanlarının fiyatları yatırımcıları şaşırttı. Haziran 2017 itibariyle Bursa'da satılık konut fiyatlarının ortalama metrekare fiyatı 1.875 lira seviyesine ulaştı. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 19'a, kiralık konutta ise yüzde 14'e çıktığı Bursa, fiyat artışında Türkiye'nin ilk sırasında konumlandı. Kiraların metrekare bazında ortalama 9 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Bursa'da geçtiğimiz bir aylık dönemde fiyatlar en çok yüzde 4.8 ile Gemlik'te arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 2.3 artışla Kestel, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 2.2 ile Yıldırım oldu. Son bir ayda merkez ilçelere kıyasla diğer ilçelerdeki artış daha çok dikkat çekti. Aynı dönemde fiyatların en çok düştüğü ilçe yüzde 2.5 ile Orhangazi oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler ise 18 yıl ile Nilüfer ve Osmangazi oldu.



Antalya'nın Aksu ilçesinde fiyatlar bir ayda yüzde 22.8 arttı



Satılık konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 4 oranında arttığı Antalya'da, metrekare ortalama fiyat 1.969 liraya ulaştı. Türkiye ortalamasının altında artış gösteren ilde amortisman süresi ise 18 yıl olarak hesaplandı. Kiralık konutlarda yıllık artışın yüzde 5 olduğu Antalya'da metrekare fiyatı 9 lira oldu. Son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilçeler arasında yüzde 22.8 ile Aksu ilk sırada yer aldı. Alanya yüzde -1.1 ile fiyatların en çok azaldığı ilçe olurken, en kısa amortisman süresine sahip ilçeler Kepez (16 yıl), Muratpaşa (18 yıl) ve Konyaaltı (20 yıl) oldu. Yıllık bazda en yüksek değişim oranına sahip ilçelerde ilk sıraya Kemer (yüzde 11) yerleşirken, Konyaaltı (yüzde 10) ikinci, Alanya (yüzde 9) üçüncü sırada yer aldı. - İstanbul