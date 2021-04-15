İstanbul'da kısmi kapanma ve kamuda mesai saatinin değişmesiyle trafik sakin seyrediyor
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İstanbul'da kısmi kapanma ve kamuda mesai saatinin değişmesiyle trafik sakin seyrediyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
İstanbul'da kısmi kapanma ve kamuda mesai saatinin değişmesiyle trafik sakin seyrediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmi kapanmaya geçilmesi ve kamuda mesai saatlerinin değişmesiyle İstanbul'da trafik, önceki günlere göre akıcı seyrediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmi kapanmaya geçilmesi ve kamuda mesai saatlerinin değişmesiyle İstanbul'da trafik, önceki günlere göre akıcı seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.15'de yüzde 35, saat 10.30 itibarıyla da yüzde 38 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun Kartal, Maltepe ve Pendik bölümünde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında trafiğin kısmen yoğunlaştığı görülüyor.

Haliç Köprüsü Edirne istikametinde de zaman zaman trafiğin arttığı gözleniyor.

Öte yandan otobüs durakları ile metrobüsün bağlantı durakları dışındaki durakların sakin olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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