İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ
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İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

11.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:19
İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

İstanbul'da bugün ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da bugün ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz'da ve şehir içinde görülen gökkuşağı doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

İstanbul'da sabah saatlerinde gökkuşağı ortaya çıktı. Üsküdar ve Kadıköy'de görülen gökkuşağı doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Önce Anadolu yakasında görülen gökkuşağı daha sonra Avrupa yakasında ortaya çıktı. Maslak'ta saat 11.00 sıralarında yaklaşık 5 dakika görülen gökkuşağı görenleri büyüledi. 

Görüntü dökümü

-----------------Boğaz üstünde ortaya çıkan gökkuşağı-Şehir içinde görülen gökkuşağı

-Detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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