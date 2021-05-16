İstanbul'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu
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İstanbul'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu

İstanbul'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Beykoz Temsilciliği, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla konvoy oluşturdu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Beykoz Temsilciliği, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla konvoy oluşturdu.

Etkinliğe, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı, MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Beykoz Temsilciliği, Beykoz İmam Hatipliler Derneği, Ensar Vakfı Beykoz Temsilciliği, Türkiye Gençlik Vakfı Beykoz Temsilciliği, Gaye İnsan Derneği Beykoz Temsilciliği, İlim Yayma Cemiyeti Beykoz Temsilciliği, Özgür Der Beykoz Şubesi, Beykoz Serdengeçtiler Derneği ve Beykoz Rizeliler Derneği destek verdi.

Yüzlerce aracın katıldığı konvoy, Kavacık'tan başladı, Çavuşbaşı'nda sona erdi.

İHH Beykoz Şube Başkanı Uğur Yoleri, yaptığı açıklamada, "Kudüs'e umut ol" demek için konvoy oluşturduklarını ifade ederek, "Mescid-i Aksa, İsra Suresi'nin birinci ayetinde açıklandığı üzere çevresi mübarek kılınan kutlu bir mekandır. Allah Resulü'nün buyurduğu üzere de yeryüzünde Allah için kurulan ikinci mescittir. Mescid-i Aksa, terörizmi kendine resmi politika, bir yol haritası yapmış korsan devlet, katil İsrail'in değil, tüm Müslümanların toprağı Kudüs'te bina edilmiş kutsal mekanımızdır. Ama şimdi mahzun ve zalim İsrail'in postalları altında ezilmektedir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye pervasızca saldırdığını belirten Yoleri, uluslararası kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri ve siyasal kurumların, İsrail'in işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Yoleri, İsrail'in, Filistin toplumunun varlığını hiçe saydığını ve kurulduğu günden bu yana işgal ve soykırım suçları işlediğini kaydederek, "Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, zalim ABD ve Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bugün din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yerine getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın vazifesidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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